Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juan Palacios Kapadokya'daki balon kazasında yaralandı

TOFAŞ'ın uzun forveti Juan Palacios Kapadokya'daki balon kazasında yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kapadokya  bölgesinde Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine  takılarak düşen sıcak hava balonunda kız arkadaşıyla birlikte bulunan Palacios, hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kolombiyalı basketbolcunun  sağlık durumunun iyi olduğu, yüzünden yaralanan kız arkadaşının ise tedavisine  devam edildiği belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA