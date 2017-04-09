Juan Palacios Kapadokya'daki balon kazasında yaralandı
TOFAŞ'ın uzun forveti Juan Palacios Kapadokya'daki balon kazasında yaralandı.
AA muhabirinin kulüp yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kapadokya bölgesinde Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düşen sıcak hava balonunda kız arkadaşıyla birlikte bulunan Palacios, hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kolombiyalı basketbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, yüzünden yaralanan kız arkadaşının ise tedavisine devam edildiği belirtildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
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