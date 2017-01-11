Yıldız forvetten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın forvet transfer için ismi geçenlerden Philip Budkivskyy, Beşiktaş sorusuna ne yanıt verdi? Beşiktaş, Philip Budkisvkyy için Shakhtar Donetsk'e teklif yaptı mı? İsmi Beşiktaş ile anılan Anji'nin forveti Philip Budkisvkyy, Ukrayna basınından transfer ile ilgili gelen sorlara yanıt verdi.

Adının Zenit St Petersburg ile anıldığı belirtilen Budkivksyy, "Anji'den 10 Ocak'ta takımın kampına katılacağım hakkında bir telefon aldım. Şu an Shakhtar'dan kiralık durumdayım. Bazı değişiklikler olacaksa Anji bana bunu haber verecektir. Eğer, bir transfer olacak buna kulüpler karar verecek. Ben, yeni futbol yılı için güçlendim, hazırlandım ve oynamaya hazırım." cevabını verdi.

Shakhtar Donetsk'ten hocası olan Mircea Lucescu'nun Zenit'i çalıştırdığına dair yapılan hatırlatmaya 24 yaındaki Ukraynalı golcü, "Onunla hep iyi bir iletişimim olmuştur. Belki onun dönemindeyken Shakhtar'da oynama fırsatı bulamadım ama onun gibi etkili bir hocayla çalışabilirim. Zenit, Rusya'nın en güçlü takımlarından biri. Her hırslı futbolcu, ülkenin en güçlü takımlarında oynamak ister zaten." diyerek yanıtladı.

İsminin Beşiktaş ile anıldığına dair gelen soruya ise Budkivskyy, "Bana böyle bir bilgi gelmedi. Belki, menajerime sözlü bir teklif yapılmış olabilir." cevabıyla sözleirni noktaladı.

24 yaşındaki Ukraynalı forvet Philip Budkivskyy, bu sezon Anji ile 17 maça çıktı ve 3 gol attı.