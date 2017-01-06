CSKA Moskova'nın Sırp yıldızı Zoran Tosic, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.

Trabzonspor'un teklifini düşündüğünü ve önceliğin CSKA Moskova'da olduğunu kaydeden Tosic, "Evet, teklif olduğu doğru. Ancak şu anda bunu düşünmüyorum. CSKA ile sözleşmem var, 6 yıldır bu kulüpteyim ve önceliğim yeni sözleşme imzalamak. Gelecek hafta Moskova'ya gidiyorum, hazırlıklara başlıyoruz. Sonra her şey belli olacak, masaya oturacağız ve göreceğiz. Trabzonspor bana teklif yaptı, ancak önce CSKA, sonra diğerleri" ifadelerini kullandı.

ZORAN TOSIC KİMDİR?

2010/11 sezonunda Manchester United'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'nın yolunu tutan Zoran Tosic, Rus ekibinin değişmez isimlerinden biri oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 19 maçta 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.