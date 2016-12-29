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Stevan Jovetic, Fenerbahçe'ye önerildi!

Inter'in Manchester City'den kiraladığı Stevan Jovetic için opsiyon hakkını kullanmayacağı öğrenildi. Menajerler Karadağlı yıldızı Fenerbahçe'ye önerdi.

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Transferde önceliği hücum hattına veren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ederken, menajerler de kulübün kapısını aşındırıyor... Mirsad Türkcan tarafından sezon başında gündeme getirilen Stevan Jovetic ismi bir kez daha masaya geldi. Jovetic'in bağlı olduğu menajerlik şirketi adına aracılık yapan Türkcan'ın, başkan Aziz Yıldırım'la bizzat görüşerek istenmesi halinde İnter'le kiralık sözleşmesi bitecek Karadağlı forvet oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelebileceğini ilettiği bildirildi.
 
SON KARAR ADVOCAAT'IN
 
Inter 1.5 yıl önce Manchester City'den 2.5 milyon euro'ya kiraladığı Jovetic için 12 milyon euro ödemesi halinde bonservisini alma hakkına sahip. Ancak İtalyan ekibinin verim alamadığı yıldızı istemediği ifade edildi. Manchester City'nin de Jovetic'i kadrosunda düşünmediği ve İnter'e kiraladığı şartlarda Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtiliyor. Yönetimin, 27 yaşındaki Jovetic için son kararı Advocaat'a bırakması bekleniyor.
 
5 MAÇTA OYNADI
 
Inter'de istediği ortamı bulamayan Stevan Jovetic, bu sezon Serie A'da 5 maçta şans buldu. Sadece 67 sahada kalabilen yıldız, gol atamadı. Asıl mevkisi forvet olan Jovetic, sol kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
 
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