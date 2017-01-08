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Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya kampı ile hazırlanıyor.

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Denizlispor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında dakikalar 33'ü gösterirken sol kanattan topla ilerleyen Volkan Şen sol arka adelesini tutarak bir anda yerde kaldı. Acı içerisinde yerde kalan Volkan Şen oyuna devam edemedi. Yapılan müdahale sonucu sedye ile saha kenarına alınan Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavaiev girdi.

Volkan Şen'in son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

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