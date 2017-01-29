Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Demba Ba, İstanbul'a geldi. Demba Ba'yı havaalanında Beşiktaşl yöneticiler karşıladı ve kulüp binasına geçildi.

31 yaşındaki Ba, 30 Ocak Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.

Demba Ba'nın, kontrollerinin ve imza törenin ardından yeniden Amerika'ya dönmesi ve tedavisine devam etmesi bekleniyor.

DEMBA BA'YA YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI UYGULANIYOR

Golcü takviyesi konusunda uzun süredir arayış içinde olan Beşiktaş'ta tüm gözler Demba Ba'ya çevrildi. 2014-15 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Senegalli yıldız bu transferin gerçekleşmesi için özel çaba harcıyor. Başarılı futbolcunun geri dönüşü konusunda çok istekli olması ön plana çıkıyor.

Çin kulübü Shanghai Shenhua forması altında Haziran 2016'da sol ayak kaval kemiği kırılan ve 6 aydır maçlara çıkamayan Demba Ba'nın son 1 ayda ciddi bir çalışma temposuna girmesi dikkat çekti. Hatta özel bir antrenör eşliğinde çalışan deneyimli golcü ciddi bir program uyguluyor. Hem kondisyonunu güçlendirmek hem de topla antrenmanlar yapmak için çabalayan Ba, yeniden form tutmayı hedefliyor.

DEMBA BA'NIN SON DURUMU, SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ?

Buna göre de farklı bir yöntem uygulanıyor. Şu anda salon ağırlıklı bir programı olan 31 yaşındaki oyuncu, burada bile topla çalışıyor. Vücuduna ağırlık yeleği takılan ve bir makineye bağlanan Ba, önce depar atıp, sol ayağını kuvvetlendiriyor. Ardından antrenörünün attığı toplara hızlı bir şekilde vuruyor.

Çok hızlı bir çalışma olan bu programda Demba Ba'nın antrenörü merkezden, soldan ve sağdan Demba Ba'ya toplar atıp, özellikle sol ayağıyla vuruş yapmasını istiyor. Başarılı forvetin bu çalışma esnasındaki hızı ve gücü de göze çarpan en büyük detay oldu.

Beşiktaş formasını giymeyi çok isteyen ve Vodafone Arena'da siyah-beyazlı taraftarlarla yeniden buluşmak isteyen Demba Ba düzenli ve yoğun bir program uyguluyor.