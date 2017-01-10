Dedesi rahatsızlanan van Persie kamptan ayrılıp ülkesine gitti
Robin van Persie, dedesinin rahatsızlığın nedeniyle Fenerbahçe'nin Antalya kampından ayrılarak ülkesi Hollanda'ya gitti.
- Fanatik
Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürürken, Hollandalı oyuncu Robin Van Persie kamptan ayrılmak zorunda kaldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre van Persie, dedesinin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelerek buradan Hollanda Hava Yolları'na ait bir uçakla Amsterdam'a gitti.
Yıldız futbolcunun dedesinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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