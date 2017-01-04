Yıldız futbolcu resti çekti, idmana çıkmıyor!

Galatasaray, kanat oyuncusu transferi için girişimlerine hız verdi.

Yasin Öztekin'in de kadro dışı bırakılmasıyla kanat opsiyonları azalan sarı kırmızılılar, Garry Rodrigues'in transferini sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray ile yaptığı görüşmede 1,5 milyon euro'ya el sıkışan Rodrigues, ayrılmak istediği belirterek Yunan kulübü PAOK'a da resti çekti ve antrenmanlara çıkmıyor.

Sarı kırmızılı yönetim Rodrigues'in için PAOK kulübü yetkilileriyle bir araya gelecek ve bonservis bedelinin 3,5 milyon euroya indirilmesi halinde 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini gerçekleştirecek.