Yıldız futbolcu Tomas Hubocan Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Tomas Hubocan Trabzon'a geldi.
Bordo mavililerin transfer döneminin kapanmasına saatler kala atağa geçerek Marsilya'da forma giyen Hubocan'ı transfer etmişti. Dün akşam oyuncuyu transfer ettiğini KAP'a bildiren Trabzonspor, Slovak oyuncuyu bugün Trabzon'a getirdi.
Trabzon Havalimanında sadece basın mensuplarının karşıladığı oyuncunun ilk sözleri 'Yolculuğum iyi geçti' oldu. (61saat)
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