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Yıldız futbolculardan 15 Temmuz paylaşımları

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gomis'in yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen ve Türkiye'yi yurt dışında temsil eden futbolcular Cenk Tosun, Yunus Mallı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj paylaştı.

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gomis, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilden Türk bayrağının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye'de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız."

Gomis'in yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen ve Türkiye'yi yurt dışında temsil eden futbolcular Cenk Tosun, Yunus Mallı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj paylaştı.

Almanya'nın Wolsfburg forması giyen Yunus, darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Vatanımızın birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.",

Everton'da forma giyen Cenk ise, Twitter'dan "Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine rahmet diliyorum. Yiğidimiz Ömer Halisdemir nezninde tüm şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyorum." mesajını yayımladı.

(AA)

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