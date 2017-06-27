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Angel Correa'nın ağabeyi ölü bulundu

Atleitco Madrid'in oyuncularından Angel Correa'nın ağabeyi hayatını kaybetti.

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Futbolcunun Rosario'nun güneyindeki Las Flores semtinde yaşayan kardeşinin ölüm haberi İspanyol ekibinde bomba etkisi yarattı.
 
En son Cumartesi günü Arjantin yerel saatiyle 19.30'da görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Luis Martinez'in ölüm haberinin Angel Correa'yı yıktığı öğrenildi.
 
Yerel medyada yer alan haberlere göre genç adam ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
 
22 yaşındaki Angel Correa, 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Hayatını kaybeden Luis Martinez geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüşmüştü.

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