Yıldız futbolcu Carlos Tevez'in evi soyuldu
Çin'e transfer olmaya hazırlanan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez'in Buenos Aires'teki evine hırsız girdi.
Vanesa Mansilla ile evlenen ve ardından eşi ile Meksika'da balayına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, evinin soyulduğunu öğrenince helikoptere atladı ve evine gitti. Tevez, kapının zorlanarak açılmış olduğunu gördü. Konuyla ilgili idari işlemleri yapan Boca Juniorslı oyuncu, ardından yarıda bıraktığı balayı için Meksika'ya geri döndü.
Skorer
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