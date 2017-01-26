Alman ekibi Darmstadt Anis Ben Hatira'yı 'radikal' suçlamasıyla takımdan kovdu
Bundesliga kulübü Darmstadt, 'radikal' olarak nitelendirdiği Tunuslu futbolcusu Ben Hatira'yı takımdan kovdu.
Almanya'nın Darmstadt Kulübü, Tunuslu futbolcusu Anis Ben Hatira'nın sözleşmesini feshetti.
DERNEKLE BAĞLANTISI VAR DİYE KOVDULAR
Alman basınının 'radikal' olarak nitelendirdiği Ansaar International adlı dernekle bağlantıları bulunan Ben Hatira'nın bu nedenle takımdan gönderildiği belirtildi.
RADİKALLİKLE ALAKASI YOK
Futbolcu yaptığı açıklamada Ansaar International derneği ile olan bağlantısını doğruladı ancak derneğin radikallikle hiçbir alakası olmadını söyledi.
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