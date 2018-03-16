Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yıldız golcü Mario Gomez Mesut Özil, Emre Can ve İlkay Gündoğan'la birlikte milli takımda

Beşiktaş'la 2015/16 sezonunda hem gol krallığı hem de lig şampiyonluğu yaşayan Mario Gomez, Almanya milli takımının Rusya ve Brezilya'yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2015/16 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta ligde 26 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Mario Gomez'e Alman milli takımından müjde geldi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a transfer olan, oradan da Stuttgart'a geçen golcü futbolcu, ülkesinin Rusya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 24 maçta 5 gol kaydedebilen Gomez, milli formayı son olarak geçtiğimiz eylül ayında Norveç ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında giymişti.

Kadroda Gomez'in yanı sıra Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil, Emre Can ve İlkay Gündoğan da yer aldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA