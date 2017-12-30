Yıldız golcü Nicklas Bendtner, Konyaspor için İstanbul'da

Bir dönem Arsenal forması da giyen ve iki sezondur da Rosenborg'da oynayan 29 yaşındaki Danimarkalı golcü Nicklas Bendtner İstanbul'a geldi. Yıldız forvet Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile görüşecek.

Konuyla ilgili net açıklamayı Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'dan aldık.

Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, "Bendtner ile bir görüşme yaptık ancak şu an için çok olumlu gözükmüyor. Tekrar bir görüşme yapacağız. İstanbul'a bizim için gelmedi ama biz de bir görüşme yaptık. Asıl gelme nedeni kendi takımının 3 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp." ifadelerini kullandı.

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