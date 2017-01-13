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Bobby Dixon, 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Anthony Bennett transferinin ardından bir imzayı daha açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

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Fenerbahçe, başarılı oyun kurucusu Bobby Dixon'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan itibaren formamızı giyen başarılı oyuncumuz Ali Muhammed'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna dek uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşmaya varmıştır. Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli pay sahibi olan Ali Muhammed'e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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