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Rondo, Celtics maçında parmağını kırdı

Chicago Bulls point guardı Rajon Rondo'nun, geçtiğimiz Salı gecesi Boston Celtics'e karşı oynadığı maçta sağ başparmağını kırdığı ve ameliyat gerekli olmasa da süresi belirsiz olarak kadro dışı kaldığı açıklandı.

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Chicago Bulls point guardı Rajon Rondo'nun, geçtiğimiz salı gecesi Boston Celtics'e karşı oynadığı maçta sağ başparmağını kırdığı ve ameliyat gerekli olmasa da süresi belirsiz olarak kadro dışı kaldığı açıklandı.

Rondo, Bulls ile Boston'a karşı oynadığı ilk 2 playoff maçında 11.5 sayı, 10.0 asist ve 8.5 ribaund ortalama yakalamıştı. 

Serinin üçüncü maçı bu gece 02.00'de oynanacak.

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