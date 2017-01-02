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Galatasaray Deon Thompson'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Deon Thompson'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Daha önce twitter hesabından da veda ettiğini açıklayan erkek basketbol takımı oyuncularından Deon Thompson'ın sözleşmesi feshedildi.
 
Sarı kırmızılılar, ayrılığı resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu: 
 
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.
 
Twitter'dan açıklamıştı
 
Amerikalı oyuncu Deon Thompson, ayrılığı daha önce twitter hesabından duyurmuştu. Thompson, "Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum, özellikle de takım arkadaşlarıma. Bazen hayatta veya işinizde fırsatlar planladığınız gibi gitmez, ancak edindiğiniz tüm tecrübeler sizi eğitir ve yetiştirir. İstanbul'da geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım ve bu şehirdeki insanların güvende kalmaları için dua etmeye devam edeceğim. 2016 harika bir yıldı, hayat tarzımda pek çok değişiklik yaşadım ve Galatasaray forması giymek benim için bu güzel yılda bir diğer önemli noktaydı." demişti.

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