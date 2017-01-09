Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor'da Güray Vural ilk idmanına çıktı!

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor'dan transfer ettiği Güray Vural, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.
 
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı.
 
Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman minyatür kale ve çift kale maçlarla tamamlandı. İdmanda Kayserisporlu futbolcuların hırslı görüntüsü dikkati çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.
 
Kayserispor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Güray Vural, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
 
Sarı-kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Ölen Haşimi Rafsancani törenle defnedildi

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Türkiye'den kardan adam manzaraları

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA