Yıldızlar şehitler için bir araya geldi
Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla Vodafone Arena'da karşılaştı.
Son dönemde yaşanan terör olayları karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı organizasyonu BJK Vodafone Arena'da yapıldı.
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.
YERLİLER KARMASI 4-3 KAZANDI
Saat 20.00'da başlayan ve 30'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmayı Yerli Yıldızlar 4-3 kazandı. Yerliler karmasının gollerini Emre (P, 23'), Selçuk Şahin (37'), Mehmet Akyüz (51') ve Selçuk İnan (43' ) kaydetti. Yabancı yıldızlarda Çaykur Rizespor'un Kameunlu forveti Kweuke 2 gol atarken diğer golü Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza kaydetti.
BAŞLAMA VURUŞU ERDOĞAN'DAN
Karşılaşma öncesi İstaklal maçı ve saygı duruşunun ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.
ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE
Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.
Gelirler 50 milyon TL'yi buldu
SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN 5 MİLYON LİRA
Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı.
DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDIVodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu.
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