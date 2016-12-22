Yıldızlar şehitler için bir araya geldi

Son dönemde yaşanan terör olayları karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı organizasyonu BJK Vodafone Arena'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

YERLİLER KARMASI 4-3 KAZANDI

Saat 20.00'da başlayan ve 30'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmayı Yerli Yıldızlar 4-3 kazandı. Yerliler karmasının gollerini Emre (P, 23'), Selçuk Şahin (37'), Mehmet Akyüz (51') ve Selçuk İnan (43' ) kaydetti. Yabancı yıldızlarda Çaykur Rizespor'un Kameunlu forveti Kweuke 2 gol atarken diğer golü Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza kaydetti.

BAŞLAMA VURUŞU ERDOĞAN'DAN

Karşılaşma öncesi İstaklal maçı ve saygı duruşunun ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.

ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.

Gelirler 50 milyon TL'yi buldu

- Anlamlı organizasyonda Kuran-ı Kerim okundu ve dua yapıldı.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı maç öncesi yaptığı açıklamada elde edilen gelirin 50 milyon TL'yi bulduğunu söyledi.

- Türk futbolunun ünlü teknik adamları Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, "Yıldızlar Karması" dayanışma maçı için bir araya geldi.

- Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığı açıklamada "Aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Vatanımızın ayakta durmasının sebebi onlar. Çorbada bir nebze tuzumuz olursa, çok mutlu oluruz. Yapmamız gereken bir görev bu" dedi.

- Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin: "Bu işin maddi boyutundan öte, manevi boyutu önemli. Bir olmamız önemli. İnşallah Allah bize bu acıları bir daha yaşatmasın."

- Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o: "Önemli olan böyle günlerde destek olmak. Biraz mutluluk verebilirsek, ne mutlu bize."

- Anlamlı maçın hakemi Cüneyt Çakır: "Çok önemli bir gün. Bizler de ekip arkadaşlarım ile burada olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz."

- Selçuk İnan: "Belki de bu senenin en önemli maçı bizim için. Biraz yardım edebilirsek, ne mutlu"

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN 5 MİLYON LİRA Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı. DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI Vodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Vodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu.

'Şehitlere Saygı' maçında yer alan oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan).

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).