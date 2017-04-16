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Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için menajer Ümit Akbulut'a yetki verdi

Yeni sezonda taraftarlarının gönlünü almak isteyen ve şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi.

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Yeni sezonda Süper Lig’i domine edecek ve Aslan’ı yeniden Devler Ligi’ne taşıyacak bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, Bayer Leverkusen’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu gözüne kestirdi. 23 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak, Galatasaray taraftarıyla aradaki buzları eritmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, tüm imkanları seferber etmiş durumda. Özellikle Mayıs ayında Riva ve Florya projeleri kapsamında Emlak Konut’tan gelecek 350 milyon Lira’lık paranın bir bölümünün, bu transfere ayrılacağı öğrenildi.

4 ay men cezası alınca... 

Yıllar önce Trabzonspor’la yaşadığı transfer krizi nedeniyle FIFA’dan 4 aylık men cezası alan Hakan Çalhanoğlu’nun saha yerine tribüne çıkması, başta Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devinin genç oyuncu konusunda geri adım atmasına yol açtı. Bu da, Galatasaray Yönetimi’ni bir hayli avantajlı kılıyor.

Ümit Akbulut’a tam yetki 

Dünyaca ünlü isimleri Türkiye’ye getirmesiyle tanınan Ümit Akbulut’a, Hakan Çalhanoğlu konusunda tam yetki veren Sarı-Kırmızılılar, bu transfere “Zor ama imkansız değil” gözüyle bakıyor. Akbulut’un da yakın çevresine, “Galatasaray’a dünyaca ünlü bir yıldız getireceğim” diyerek, bu transfere açık kapı bıraktığı bildirildi.

3 milyon Euro alıyor

Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen’den yıllık net 3 milyon Euro ücret alıyor. Galatasaray Yönetimi, bu paranın daha da üzerine çıkarak milli futbolcuyu ikna etmeyi planlıyor.

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