Zidane yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafından yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafından yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi.
France Football dergisinden yapılan yazılı açıklamada, dergi jürisinin Zidane'ı 2016'nın en iyi Fransız antrenörü olarak seçtiği belirtildi.
Cezayir asıllı Fransız teknik adam, Real Madrid'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
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