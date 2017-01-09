Zidane yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi

Çöp şiş yeme rekorunu ilk kez bir kadın kırdı

ÇÖP şişin icat edildiği ve meşhur olduğu Denizli ilinde, düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında ilk defa bir kadın kazanarak tüm rekorları kırdı. 50 kilo ağılığındaki Esra Uyuz, 225 adet çöp şiş yiyerek o ana kadar ki tüm rekorları kırdı.