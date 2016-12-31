Lukas Podolski Brezilya'ya gidiyor!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski’ye Çin’den sonra Brezilya’dan da talip çıktı, Ahmet Çalık, G.Saray ile el sıkıştı. Sarı kırmızılılar, ara transfer dönemine en hareketli giren kulüp oldu. İşte detaylar...

3 futbolcusunun sözleşmesini fesheden Galatasaray’da 2 önemli gelişme daha yaşandı. Flamengo, Podolski’ye ‘Adidas’ sponsorluğunda talip oldu. Flamengo’nun bu girişiminin 2014 Dünya Kupası’nda Podolski’nin Flamengo forması giyip yaşadığı sevince dayandığı belirtildi.

Brezilyalılar, geçen yıllara karşın ısrarla Podolski’yi takımlarında görmek istedi. Flamengo’nun talebi üzerine, Podolski’nin de anlaşmalı olduğu Almanya Adidas, transferde sponsorluğu üstlenmeye karar verdi.

GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Flamengo ile aynı zamanda takımın forma göğüs sponsoru olan Adidas’ın, Podolski’yi transfer etmek adına 7 milyon Euro’luk bonservisi gözden çıkardığı belirtildi. Menajerler de bu girişimi Cimbom’a iletti. İyi bir teklif halinde Çin’e gitmeye de sıcak bakan Podolski bu opsiyonu da gündemine aldı, menajeri Nassim Touihri, Brezilyalılar ile görüşmeye başladı.

ANKARA ÇIKARMASI

Öte yandan Aslan, Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık ile anlaştı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’la, 1.2 milyon Euro’ya el sıkışıldı.

Başkan Dursun Özbek’in Ankara’da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile görüşüp transferi bonservis artı kiralık takas oyuncu formülü ile çözmeye çalışacağı belirtildi.