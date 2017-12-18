Yılın yöneticisi Fikret Orman seçildi!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "yılın en iyi yöneticisi" seçildi.

Spor ödülleri töreni, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleştirildi.

"Yılın en iyi yöneticisi" seçilen Orman, yaptığı konuşmada, kendisini bu ödüle layık görenlere, şahsı ve kulübü adına teşekkür etti.

Bu ödülü önemsediğini aktaran Orman, "Değerli insanları yetiştiren bir kurumdan bu ödülü aldığım için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı da, "yılın en iyi takımı" ödülüne layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde ödül alanlar şunlar:

- Yılın en iyi takımı: Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı

- Yılın en iyi basketbol oyuncusu: Bogdan Bogdanovic

- Yılın en iyi voleybol oyuncusu: Zhu Ting

- Yılın en iyi bireysel sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı

- Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Cengiz Ünder

- Yılın en iyi çıkış yapan takımı: Göztepe Futbol Takımı

- Yılın en iyi antrenörü: Zeljko Obradovic

- Yılın en iyi yöneticisi: Fikret Orman

- Spor kardeşliği ödülü: Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Mehmet Ali Ravi, Kadir Dalkıran, Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı - Yaşam boyu başarı ödülü: Erdoğan Arıpınar

- Özel başarı ödülü: Ramil Guliyev

- Boğaziçi Üniversitesi Spor Elçisi: Ozan Bayrak -

Fair Play ödülü: Yasin Sülün, Batuhan Erikli, Göztepe 19 Yaş Altı Futbol Takımı

AA