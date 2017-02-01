Alex de Souza'nın Aykut Kocaman sözleri dikkat çekti

Alex de Souza, Türkiye’ye dair en çok özlediği şeyin Kadıköy’deki atmosfer olduğunu söyledi. Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu “Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim.” benzetmesini yaptı.

Alex, Fenerbahçe’de hissettiği en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını verdi. ” Semih’te, Olcan’da ve diğer örneklerde buna şahit oldum. Elimizdeki en iyi forvet Semih’ti ve hep yedekteydi. Ligde gol kralı oldu, yedek bekledi. Milli Takım’da goller attı, yedek bekledi.” diyen brezilyalı futbolcu “Anlayamadığım bir diğer şey de kulübün bazı oyunculara aşırı sabır göstermesiydi. İki-üç senelik sözleşme imzalayıp hiç gelişim göstermeyen bir sürü oyuncu gördüm.” değerlendirmesinde bulundu.

Eski Fenerbahçeli, kulüpten ayrılığıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. “Aykut hoca ile Romanya’da bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim.” diyen Alex “O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü.” sözleriyle ayrılığın perde arkasını anlattı.

Olaylı Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu hatırlatan Alex “Maçtan sonra başkan kardeşiyle birlikte geldi. ‘Gitmek isteyen gidebilir’ dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu. Başkan bana, “Ya Aykut Hoca’nın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin” dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef bu şekilde bitti.” diyerek ayrılık hikayesini özetledi.

”BOŞ BİR UĞRAŞ”

Alex de Souza, Galatasaray’ın efsanesi Hagi ile kıyaslanmasını da “Boş bir uğraş” olarak nitelendirdi. Alex, Hagi için “fenomen” benzetmesinde de bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Socrates dergisine konuştu. Brezilyalı futbolcuya Galatasaray’ın efsanesi Gheorghe Hagi ile kıyaslanması hakkında ne düşündüğü soruldu. Alex bu soruya “Hiçbir zaman oyuncuları birbirleriyle kıyaslamam. Bir keresinde, Hagi’nin Barcelona’da oynadığı ve UEFA Kupası kazandığı için daha iyi olduğunu duydum. Öyleyse Udinese’de oynamış Zico’dan da mı iyiydi yani? Ayrıca size, kupalar kazanmış bir sürü oyuncu sayabilirim ama kupalara etkileri neredeyse yoktur. Bu yüzden, kıyaslama işini hiç sevmem. Bence içi boş bir uğraş.” cevabını verdi. Hagi’nın 1994 Dünya Kupası’ndaki performansından övgüyle bahseden Alex “O, Türkiye’de ve Romanya’da başardıklarıyla bir fenomen. Ama benim de yaptıklarım ortada.” değerlendirmesinde bulundu. Brezilyalı futbolcu kendi geçmişiyle ilgili de bir istatistiğe vurgu yaptı. “Brezilya futbolunda beni çok mutlu eden bir istatistik var. Tarih boyunca sadece iki tane 10 numara benden daha fazla gol atmış; biri Pele, öteki Zico. 20 senede 423 gol attım. Oynadığım kulüplerde saygı gördüm. Bu bana yetiyor.” diyen Alex “Ben mi daha iyiydim, öteki mi?” sorusunun hiçbir anlamı yok. Ama saygı gördüm. Bu yüzden, benim de Galatasaray’ın 10 numarası Hagi’ye saygım çok fazla. O, Türkiye’nin en büyüklerinden biriydi.” ifadelerini kullandı.