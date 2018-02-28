Yılmaz Vural: İlk defa itiraf ediyorum, Quaresma'yı ilk kez bu kadar faydalı buldum

Teknik direktör Yılmaz Vural, TRT Spor'a verdiği açıklamalarda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan hem lig hem de kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı ligde Fenerbahçe'ye karşı galibiyete taşıyan Ricardo Quaresma'yı öven Yılmaz Vural, ''Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda oynadığı oyunla haklı bir galibiyet aldı. İlk defa itiraf ediyorum. Quaresma'yı ilk kez bu kadar faydalı buldum. Şut atıyor, rakibini kovalıyor. Attığı gol, verdiği asistler. Bravo, kendisini kutluyorum.'' dedi.

''HER ŞEY KAFA KAFAYA GELDİ''

Kupadaki maçın lig maçından farklı olacağını belirten Vural, ''Geçen oynanan maçtaki Beşiktaş'ın performansı, yine Beşiktaş'ın yeneceği algısı oluşturuyor ama böyle olmayabilir. O maçta Beşiktaş yenemeseydi yarış dışı kalacaktı. Şimdi her şey kafa kafaya geldi.'' şeklinde konuştu.

''VALBUENA, HOCASINA UYMALI''

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena hakkında da konuşan teknik diretkör, ''Valbuena takım disiplinine uymadığından, kendi başına kaldığından problem yaşıyor. Pabuç pahalı, bunu kendisi de gördü. Hocasına uymazsa oynayamayacak.'' sözlerini kullandı.