Türk futbolunun deneyimli teknik adamı Yılmaz Vural, Beşiktaş'la büyük oranda el sıkıştığı ileri sürülen Arda Turan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda'nın dünyanın en büyük takımında forma giydiğine vurgu yapan ünlü futbol adamı, "Arda Beşiktaş'a transfer olursa ortaya koyduğu performans önemli. İyi oynarsa tamam. Kötü oynarsa olmaz. Profesyonellik bu. Futbol dünyasında her an böyle şeyler yaşanıyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin de ilk geldiğinde kabullenilmesi biraz zor oldu. Ama şimdi Beşiktaş'a uyum sağladı. Arda Beşiktaş için çok cesaretli bir transfer olur. Bahsettiğiniz oyuncu Arda Turan. Yeniden futbola başlayan futbolcu değil. Türk Milli Takımı'nın kaptanı. Dünyanın en büyük takımında oynamış. Güzel bir insandır. Her tarafa uyum sağlayabilecek becerisi vardır. Bayağı hırpalandı, onun için yeni bir başlangıç olur. Beşiktaş'a gelmesi, kendisine de yeni takımına da çok şeyler kazandırır. Çünkü Beşiktaş şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı" dedi.

"Forvet arkası oynayabilir"

Arda'nın oynadığı bölgede Quaresma, Babel, Orkan ve Lens gibi oyuncuların olduğunu ifade eden Vural, "Beşiktaş'ta en uygun oynayacağı yer forvet arkası olur. Talisca'nın bonservis bedeli 25 milyon euro. Bu rakamın ödenmesi zor. Oraya Beşiktaş alternatif arıyor. Arda ileriye dönük iyi bir tercih olabilir. Arda dar alanda kısa alanda çok etkili bir oyuncu. Kapanan savunmalara karşı etkili olabilir" diye konuştu.

"Dün maçtaydım, Terim olumlu etki yaratmış"

Vural, "Fatih Terim'in Galatasaray'a etkisi nasıl olur" şeklindeki sorumuza şu yanıtı verdi: "Dün maçtaydım, olumlu etki yarattı. 47 bin kişi vardı. Sahaya çıktığı zaman tribünlerin ona bakışı, takımın oyun konsantrasyonu çok iyiydi. Müthiş bir başlangıç yaptı. Moralli bir oyuncu grubu oluştu. Devre arası keyifle çalışıp, kendi konseptini takıma uygular. Hocaya başarılar diliyorum. Onun da yeni bir heyecana ihtiyacı var. Müthiş bir tecrübesi var. Dolayısıyla bunu Galatasaray takımına aktaracak. Kendi ekibini oluşturmak konusunda iyidir. Bu yarışın içerisinde Galatasaray, emin adımlarla yoluna devam edecek. Bu sene işin zor tarafı 5 tane şampiyonluk adayı takım var. Takımlar arasında mesafe de açılmıyor. Eskiden 2 takım vardı."

Süper Lig'den teklif var

Deneyimli hoca, ayrıca Süper Lig'den bir takımdan teklif aldığını ve yanıt beklediğini sözlerine ekledi.