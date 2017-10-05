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Yılmaz Vural, Bucaspor'un teklifini reddetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda aldığı 3-1'lik Sarıyer mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yollarını ayıran Bucaspor'da yönetimin ilk görüşmeyi Teknik Direktör Yılmaz Vural'la yaptığı öğrenildi.

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Geçen sezon Göztepe'yi TFF 1. Lig'de Play-Off şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşıyan deneyimli teknik adamın, "Süper Lig ve 1. Lig'den görüştüğüm kulüpler var. Teklifiniz için size teşekkür ediyorum" yanıtı verdiği öğrenildi.

Takımın başına tecrübeli bir teknik patron getirmeyi planlayan Ahmet Doğan başkanlığındaki yönetim alternatif isimlere yöneldi. Fırtına'da yeni teknik patronun en kısa sürede belirleneceği ifade edildi. Bu arada maaş alacağını ve tazminatının bir bölümünü isteyen Ahmet Yıldırım'la anlaşma sağlandı ve genç çalıştırıcının sözleşmesi feshedildi.

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