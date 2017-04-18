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Yılmaz Vural daha üçüncü maçında 2.yenilgisini aldı

PTT 1.Lig'in 28.hafta maçında Bandırmaspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı ve puanını 25'e çıkardı.

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Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik maçın ilk yarısını ev sahibi takım 21. dakikada Üstün Bilgin'in kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Göztepe beraberlik golünü bulmak için yüklenirken, Bandırmaspor kontra ataklarla etkili oldu.50. dakikada Doğan farkı ikiye çıkaran isim olurken, 74. dakikada Gökhan Karadeniz skoru 3-0'a getiren golü attı.Göztepe'nin tek golü ise 76. dakikada Jahovic'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe zirve yolunda büyük bir darbe alarak 43 puanda kalırken, Bandırmaspor ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan alarak puanını 25'e yükseltti.

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