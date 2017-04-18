Yılmaz Vural daha üçüncü maçında 2.yenilgisini aldı
PTT 1.Lig'in 28.hafta maçında Bandırmaspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı ve puanını 25'e çıkardı.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik maçın ilk yarısını ev sahibi takım 21. dakikada Üstün Bilgin'in kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Göztepe beraberlik golünü bulmak için yüklenirken, Bandırmaspor kontra ataklarla etkili oldu.50. dakikada Doğan farkı ikiye çıkaran isim olurken, 74. dakikada Gökhan Karadeniz skoru 3-0'a getiren golü attı.Göztepe'nin tek golü ise 76. dakikada Jahovic'ten geldi.
Bu sonuçla Göztepe zirve yolunda büyük bir darbe alarak 43 puanda kalırken, Bandırmaspor ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan alarak puanını 25'e yükseltti.
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