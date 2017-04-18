Yılmaz Vural daha üçüncü maçında 2.yenilgisini aldı

ByLock'ta 3 milyon mesaj deşifre edildi

FETÖ'cü teröristlerin haberleşme ağı ByLock'ta yolun sonuna geliniyor. Gerçek Hayat dergisi, FETÖ operasyonlarının en önemli delili olan ByLock'a dair çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Şimdiye kadar en az 3 milyon mesajın çözüldüğünü söyleyen habere göre, tüm mesajlar çözüldüğünde yaklaşık 500 bin örgüt üyesinin deşifre olacağı belirtiliyor.