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Yılmaz Vural: Fenerbahçe'nin yenmesi için çok önemli bir kriter var

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor'daki 'Spor Kazanı' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İşte Vural'ın sözleri:

"Konuşuyoruz fakat bir şeyleri değiştiremiyoruz. Yolda yürüyemiyorum. Kulüp yetkililerine sormak lazım. Türkiye'de futbolu yöneten arkadaşlarımızın birçoğu sportif amaç taşımıyor. Çünkü kısa vadede popülizm var. Futbol, spor falan değil. Özel insanlar yönetebilir. Tamamıyla insanla muhattapsınız. Uzmanlık isteyen bir konu. Antrenör olmaya gerek yok. Herkes futbolu biliyor. Trabzonspor şurada olmalı burada olmalı desem Ersun'u bağlarım. Ersun Hoca bu işin tek sorumlusu olarak gösteriliyor fakat tek sorumlu o değil. Yönetici ve futbolcunun da var. Adama 4 milyon veriyorsun kaleye gidemiyor. Sosa Beşiktaş'taki Sosa mı?

"Rıza hoca Antalyaspor'da tarihi başarı elde etti"

Rıza Hoca için söylemler oldu. Antalyaspor'da tarihi başarı elde etti. Vizyon değişikliği nedeniyle takımdan ayrıldı. 18 takımda kısa zaman sonra yabancı antrenör olacak. "What is your name?" ile iş bitmiyor. Takım yönetemeyecek mi Rıza? Futbolu yönetmek dünyanın en zor işi gibi göstermek nedir? İlişkileri kurmak lazım. Ersun Yanal için de böyle şeyler denildi. Ersun ve Rıza benim kardeşim. Bu isimleri eleştirmem. Ersun problemli, Rıza problemli o zaman Türk hocalığı bitmiş.

"Cenk'lerin sayısı artmalı"

Beşiktaş sayesinde göğsüm kabararak yürüyorum. Çok iyi gidiyorlar. Tolgay, Cenk oynadı. Türk olacak içinde. Benim yabancı oyuncularla elde edilen başarılar hoşuma gitmiyor. Sınırsız olsun. Kulüpler yarışırken Chelsea ve Arsenal'la aynı şartlarda yarışmalı. Cenk Tosun nasıl Negredo'yu oturtuyor, Cenk'lerin sayısı artmalı. Türk oyuncu yetiştirme problemi var.

"Kağıt üzerinde kimse F.Bahçe'yi favori görmez"

Derbide, kağıt üzerinde kimse Fenerbahçe'yi favori görmez. Fenerbahçe için zor bir sınav. Farklı bir oyun. Fenerbahçe kazanırsa lig şekillenecek. Fenerbahçe'nin yenmesi için çok önemli bir kriter var."

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