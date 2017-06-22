Yılmaz Vural için Qatar SC devreye girdi
Göztepe ile yolları ayrılan Yılmaz Vural için Katar takımı Qatar SC devreye girdi.
TFF 1. Lig takımlarından Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan ve sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural için yeni bir iddia gündeme geldi.
Bu sezon Katar Yıldızlar Ligi’nde mücadele edecek olan Qatar SC’nin tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural’a teklif sunacağı belirtildi.
Katar ekibinin düşüncesindeki en büyük etkenin ise; Yılmaz Vural’ın sempatik kişiliği olduğu belirtildi.
Bülent Uygun’un Umm Salal macerasının ardından; Türk teknik adamlara yönelen Qatar SC’nin Vural’dan olumsuz yanıt alması durumunda Tolunay Kafkas’ın kapısını çalması bekleniyor.
(Ajansspor)
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