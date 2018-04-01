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Yine Felipe Melo yine olay!

Corinthians-Palmeiras maçının ilk yarısının son dakikalarından tartışma çıktı ve kavgayı ayırmak isteyen Felipe Melo kendine engel olamadı.

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Kazanılan bir serbest vuruş sonrasında saha içinde ortalık karıştı. Olayın yaşandığı bölgeye uzak noktadan gelerek kavgayı ayırmaya çalışan Felipe Melo, sinirlerine hakim olamadı.
 
Rakibine müdahalede bulunan Felipe Melo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Corinthians'ta ise Clayson kırmızı kart gören isim oldu.
 
Mücadeleyi Palmeiras, 7. dakikada Miguel Borja'nın kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardı.
 
"ADIM ÇIKMIŞ, BEDELİNİ ÖDEDİM"
 
Maçın ardından açıklama yapan Felipe Melo, "Hiçbir şey yapmadım. Benim adım çıkmış ve bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın sebebi bu." ifadelerini kullandı.

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