Galatasaray Hagi ile stratejik bir ortaklık yapacak

Aslan, Rumen isimle stratejik bir çalışma içerisine girecek. Bir ortaklık modeli olarak düşünülen projeye göre Hagi’nin Romanya’daki okulu, hem Cim-Bom’un altyapısı olacak, Türkiye’de faydalanılamayan gençler de Viitorul Constanta’da tecrübe kazanacak.

Galatasaray ile efsane isim Gheorghe Hagi’nin yolları bir kez daha kesişiyor. Cim-Bom, önceki gün Rumen basınına yaptığı açıklama ile görev almaya hazır olduğunu belirten Hagi’ye teklif götürecek.

5 yıl başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen, 2 kez de sarı-kırmızılılarda farklı dönemlerde teknik direktörlük deneyimi yaşayan Hagi, bu kez farklı bir şekilde Cim-Bom’a gelecek. Galatasaray ile Hagi arasındaki bir ortaklık gerçekleşecek. Bu ortaklık altyapı endeksli olacak. Hagi ayrıca Galatasaray’ın transferlerinde de danışmanlık yapacak.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul Constanta’yı çalıştıran Hagi’yle anlaşmayı düşünen sarı-kırmızılılar, oluşturmak istediği altyapı modelinde Hagi’ye önemli bir rol biçiyor. Buna göre Galatasaray altyapısındaki yetenekler Hagi’nin yönetiminde Romanya’da forma şansı bulacak. Ayrıca yine Cim-Bom’da yeterli süre alamayan futbolcular burada değerlendirilecek.

Galatasaray ayrıca Senagal ve Hırvatistan’da da ortak hareket edeceği kulüplerle temasa geçti. Global bir planlama içerisinde olan sarı-kırmızılılar, kendi futbolcusunu kendi üretecek, fazlasını satarak para kazanacak.

Senegal incelemesi

Bununla ilgili olarak Cenk Ergün de Senegal’de alt yapı araştırmaları yaptı. Hem genç yeteneklerin keşfedilmesi hem de alt yapı için iyi bir model seçilmesi için araştırmalarda bulunan Ergün, İstanbul’a döndü ve gerekli raporlamayı yönetime sunacak.