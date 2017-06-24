Marmaris'te tatil yapan Volkan Demirel kavgaya karıştı!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel, tatilini sürdürdüğü Marmaris'te tatsız bir olay yaşadı. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağıran kişiyi az daha dövüyordu.

Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini iki yıl daha uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, ailesiyle önce Bodrum’a gitti ardından rotayı Marmaris’e çevirdi. Bozburun’da sezonun yorgunluğunu atan ve sık sık denize açılan başarılı file bekçisi, önceki gün tatsız bir olay yaşadı.

Bozburun'da yürüyüş yaparken arkasından araba geldiğini fark etmeyen Volkan’a korna çalan bir kişi, daha sonra ‘Yoldan çekilsene lan’ diye bağırdı. Bu duruma çok sinirlenen 35 yaşındaki eldiven, o kişinin üzerine yürürken 4 kişi güçlükle araya girdi. Araç sahibi ‘Abi seni tanımadım. Özür dilerim’ deyince olay tatlıya bağlandı.

(Hürriyet)