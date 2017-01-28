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Beşiktaş Demba Ba'nın işini bitirdi

Pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız golcü Demba Ba'nın, siyah beyazlı formayı bir kez daha giymesi bekleniyor.

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Forvet transferinde tamamen eski oyuncusu Demba Ba’ya yönelen Beşiktaş Yönetimi listesindeki diğer futbolcuları gündem dışına çıkardı. Maliyetleri nedeniyle Demba Ba haricindeki seçeneklere soğuk bakan siyah - beyazlı kulüp, sağlık kontrolünden temiz geçmesi durumunda sıfır maliyetle golcü oyuncuyu renklerine bağlayacak.

DEMBA BA BEŞİKTAŞ'A BEDAVAYA GELECEK
 
Senegalli yıldız için ne bir kiralama ne de transfer taksidi ödeyecek olan Beşiktaş Yönetimi, Demba Ba’nın performansına göre sezon sonu bir kez daha masaya oturacak. Eğer eski günlerine yakın bir performans gösterirse golcü oyuncunun bonservisinin alınması için çalışmalar başlayacak. Beşiktaş Yönetimi’nin sağlık kontrolünde sıkıntı çıkması durumunda ise Demba Ba defterini tamamen kapatacağı bildirildi. Forvet transferinde oyuncu almamayı düşünen fakat Demba Ba’nın isteğiyle fikir değiştiren siyah - beyazlı yönetim pazartesi günü bu duruma son noktayı koyacak.

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