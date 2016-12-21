Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yoğun kar altında kazanan Gaziantep!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Gaziantepspor Kırklarelispor'u 2-0 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Gaziantepspor, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırklarelispor'u konuk etti. Zorlu zemin koşullarında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gaziantepspor 2-0 kazandı.

Gaziantepspor, 28. dakikada Daniel Kolar'ın attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın hakemi Murat Özcan 36.dakikada oyunu durdurarak saha çizgilerinin yeniden çizilmesini istedi.

İkinci yarının 54. dakikasında Kırklarelispor'da Alpay Koçaklı kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. 71. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'ın attığı golle Gaziantepspor skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Gaziantepspor, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Gaziantepspor grupta puanını 3'e çıkardı. Kırklarelispor ise puansız son sırada kaldı.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Murat Özcan, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım

Gaziantepspor: Erten Ersu, Kisliak, Şenol Can, Rajtoral (Dk. 46 Alpay Koçaklı), İlker Günaslan, Putsila (Dk. 75 Oktay Aydın), Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Emre Nefiz, Kolar (Dk. 65 Miranda), İlhan Parlak

Kırklarelispor: Oğuzhan Bahadır, Davut Babur, Cemal İşleyen, Ahmet Şahbaz, Ahmet Devret, Muhammed Uğur Kalço (Dk. 74 Engin Güngör), Soner Birinci, Serkan Çalık, Enis Çeliksu (Dk. 74 Nazif Yener), Barış Bakır (Dk. 57 Sedat Debreli), Ahmet Baykal

Goller: Dk. 29 Kolar, Dk. 71 İlhan Parlak (Penaltıdan) (Gaziantepspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Erten Ersu (Gaziantepspor), Dk. 78 Soner Birinci, Dk. 82 Cemal İşleyen (Kırklarelispor)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moskova'da metroda korkutan patlama

Moskova"da metroda korkutan patlama

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA