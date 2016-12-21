Yoğun kar altında kazanan Gaziantep!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Gaziantepspor Kırklarelispor'u 2-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Gaziantepspor, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırklarelispor'u konuk etti. Zorlu zemin koşullarında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gaziantepspor 2-0 kazandı.
Gaziantepspor, 28. dakikada Daniel Kolar'ın attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın hakemi Murat Özcan 36.dakikada oyunu durdurarak saha çizgilerinin yeniden çizilmesini istedi.
İkinci yarının 54. dakikasında Kırklarelispor'da Alpay Koçaklı kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. 71. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'ın attığı golle Gaziantepspor skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Gaziantepspor, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonucun ardından Gaziantepspor grupta puanını 3'e çıkardı. Kırklarelispor ise puansız son sırada kaldı.
Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Murat Özcan, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
Gaziantepspor: Erten Ersu, Kisliak, Şenol Can, Rajtoral (Dk. 46 Alpay Koçaklı), İlker Günaslan, Putsila (Dk. 75 Oktay Aydın), Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Emre Nefiz, Kolar (Dk. 65 Miranda), İlhan Parlak
Kırklarelispor: Oğuzhan Bahadır, Davut Babur, Cemal İşleyen, Ahmet Şahbaz, Ahmet Devret, Muhammed Uğur Kalço (Dk. 74 Engin Güngör), Soner Birinci, Serkan Çalık, Enis Çeliksu (Dk. 74 Nazif Yener), Barış Bakır (Dk. 57 Sedat Debreli), Ahmet Baykal
Goller: Dk. 29 Kolar, Dk. 71 İlhan Parlak (Penaltıdan) (Gaziantepspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Erten Ersu (Gaziantepspor), Dk. 78 Soner Birinci, Dk. 82 Cemal İşleyen (Kırklarelispor)
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