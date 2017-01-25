Mehmet Ekici için Galatasaray devreye girdi

Cacares transferinden vazgeçen Trabzonspor'un Chedjou'ya talip olması üzerine Galatasaray Kulübünün kapısını çalan menajerler "Mehmet Ekici ile takas" önerisini ortaya attı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mehmet Ekici için devreye girdi.

Bipspor'un haberine göre; G.Saray Kulübü menajerlerin önerisine yeşil ışık yakıp Mehmet Ekici ile temas kurmalarını istedi. Galatasaray, yıldız futbolcuya takasta Trabzon'a vermek istediği Chedjou'nun yıllık ücretini teklif etti. Yani Galatasaray, Ekici'ye yıllık 2.2 milyon euro teklif etti.

Chedjou - Mehmet Ekici takasına Trabzonspor yönetimi " Oyuncu ile anlaşın, yeter" diyerek kabul etti.

Trabzonspor onay verse de Mehmet Ekici, Galatasaray'a 'evet' demedi. "Fenerbahçe'den başka takıma gitmem" diyen Mehmet Ekici, bu tavrını yine sürdürdü.