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Real Madrid De Gea için 70 milyon euro'yu gözden çıkardı

La Liga devi Real Madrid, Manchester United'da kalecilik yapan De Gea için 70 milyon euro'yu gözden çıkardı.

  • Ajansspor
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Habere göre şayet United teklifi reddederse, Real Madrid, Courtois'yı almak için Chelsea'yle görüşmeye başlayacak. Real Madrid, Manchester United'la anlaşırsa, De Gea futbol tarihinin en pahalı kaleci transferi olacak.

Şu ana kadar rekor Buffon'un elinde. Juventus, 39 yaşındaki file bekçisini Parma'dan, 2001 yılında, 38 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Real Madrid'in kaleci transferindeki birinci seçeneği De Gea. Beyazlıların ezeli rakibi Atletico Madrid'te, altyapıdan yetişti, sonrasında A takıma kadar çıkıp, kendini gösteren İspanyol file bekçisi, Keylor Navas'ın başarılı performansına karşın, geçen yazdan bu yana Madrid ekibinin gündeminde yer alıyor.

Manchester United, Madrid'in 70 milyon Euro tutarındaki rekor teklifini reddederse, başkan Florentino Perez, Thibaut Courtois için Chelsea'yle görüşmeye başlayacak. Ancak Belçikalı kaleci son yaptığı açıklamada, iradesinin mavilerde devam etmekten yana olduğunu söylemişti.

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