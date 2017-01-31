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Yok artık Riekerink!

Galatasaray'ın en çok tartışılan ismi olan Jan Olde Riekerink gösterdiği performansla Cimbom’un son dönemdeki yabancı hocalarına nal toplattı!

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Galatasaray'ın Hollandalı teknik adamı Riekerink, ligde topladığı puanlarla 2007-2008 sezonunda sarı kırmızılıları çalıştıran Karl Heinz Feldkamp’tan sonra en başarılı yabancı çalıştırıcı oldu.

Galatasaray’ın şampiyonlukla tamamladığı 2007-08 sezonunda ilk 28 hafta takımın başında bulunan Alman hoca, 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturmuştu. Taraftarın “Riekerink Bey” lakabıyla onurlandırdığı teknik adam, ligde 19 maçta 39 puan kazanarak, 2.05 ortalama yakalamayı başardı.

Riekerink böylece Skibbe, Rijkaard, Hagi, Mancini ve Prandelli gibi önemli yabancı teknik adamları geride bırakmayı başardı. İtalyan hocalar Prandelli ve Mancini 1.9 puan ortalaması yakalarken, Frank Rijkaard 1.8’de, Michel Skibbe 1.7’de kaldı. Yabancılar arasında en başarısız isim ise 18 maçta 1.16 ortalaması bulunan G.Saray’ın oyuncu efsanesi Gheorghe Hagi oldu.

Haberturk

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