Çaykur Rizespor: 3 Başakşehir: 3

Rize Didi Stadı'nda oynanan maç başından sonuna kadar büyük bir çekişme ve heyecana sahne oldu.

Maçta ilk gol konuk takım Başakşehir'den geldi. 15. dakikada Alparslan'ın ceza sahası dışından attığı golle Başakşehir deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi takım 40. dakikada Süleyman'ın golüyle karşılık verdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da öne geçmeke için çaba harcarken 60. dakikada Caiçara'nın kendi kalesine attığı golle Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. 71. dakikada Başakşehir Emre Belözoğlu ile Mustafa Pektemek'in güzel işbirliği sonrasında Mustafa Pektemek'in filelere gönderdi golle eşitliği yakaladı.

Klasik bir tabirle maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken, 90+1. dakikada Başakşehir'de Napoleoni'nin Rize ceza sahasında Fink'in müdahelesi ile yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını Emre Belözoğlu gole çevirdi. 2-3

Her şey bitti denirken, maçın hakemi Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Saadane'nin ceza sahasında kaleci Volkan Babacan tarafından düşürülmesinin ardından penaltı atışını Özgür Çek ağlara gönderdi ve skora noktayı koydu: 3-3

Edomwonyi yedek kulübesinde kırmızı kart gördü

Bu arada 90. dakikada penaltı Başakşehir'in kazandığı penaltı pozisyonuna itirazlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da yedek kulübesindeki Edomwonyi kırmızı kart gördü.

Epureanu, Beşiktaş maçında yok

Öte yandan Medipol Başakşehir'de kart sınırında olan savunma oyuncusu Epureanu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Moldovalı futbolcu takımının gelecek hafta Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir zirve yarışında büyük darbe alırken, Çaykur Rizespor kümede kalma mücadelesini gelecek haftalara taşıdı.

Çaykur Rizespor puanını 25'e yükseltirken, Medipol Başakşehir puanını 58 yaptı.

Rizespor ligde gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Medipodl Başakşehir evinde lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.