Silva ve Mas yola çıktı!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Avni Aker Stadı’na Fenerbahçe yenilgisiyle veda eden Trabzonspor’da transfer için ilk girişimler sonuç verdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda iki futbolcuyla kesin anlaşma sağlanırken, Spartak Moskova forması giyen Bulgar orta saha oyuncusu Ivelin Popov’un ikna edilemediği öğrenildi. Popov ile görüşmeleri bizzat başkan Muharrem Usta yürütmesine karşın, Bulgar oyuncunun Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olayları bahane ederek Trabzonspor’un teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Yanal’ın mutlaka takviye istediği sağ ve sol bekler için girişimlerini sürdüren yönetim, nihayet olumlu sonuç aldı. Sağ savunmacı Silva Pereira konusunda Sporting Lizbon Kulübü ile büyük oranda anlaşılırken, 1 milyon 750 bin euroluk ücretinin düşürülmesi için küçük pürüzlerin de ortadan kalktığı kaydedildi.

Sol bekte San Lorenzo’da forma giyen Matias Mas’ın transferine bitti gözüyle bakılıyor. 27 yaşındaki savunmacının 2.5 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli dikkat çekerken, Yanal’ın ısrar ettiği bu oyuncu konusunda Başkan Usta’nın ekonomik şartları zorlayacağı vurgulanıyor. Bu iki futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Orta saha için Konyaspor’un başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner ile ilgili girişimlerini sürdüren yönetim, Popov’un Trabzonspor’a gelmek istememesi üzerine Konyaspor ile sıkı bir pazarlığa oturacak. 24 yaşında olan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Ali’ye başta Fenerbahçe olmak üzere bazı kulüplerin de talip olması, bu transferin önündeki en büyük engel olarak değerlendirilse de, Yanal’ın ilk tercihi olması yönetimi düşündürüyor.

Bordo-mavili takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntının giderilmesi için forvet arayışları sürerken, önceliğin Akhisar Belediyespor’da forma giyen Hugo Rodallege’ye verildiği, yurt dışında da adı açıklanmak istemeyen 2 futbolcuyla temasların sürdüğü vurgulandı.

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