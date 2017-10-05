Yönetim Guilliano'nun yanlış yerde oynadığını düşünüyor

Fenerbahçe'deki kötü gidişin ardından sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile masaya oturdu. Görüşmede, 7 hafta sonunda takımın lider ile arasında 8 puan fark oluşmasının nedenleri incelendi.

İDEAL 11 YOK, KAYIP ÇOK

Kayıpların en büyük nedenlerinden birinin ideal 11 olmayışı olduğu düşünülürken, Fenerbahçe Yönetimi takımdaki bazı isimlerin de kendi mevkisinin dışında oynatılmasının takıma zarar verdiğine inanıyor.

MEHMET TOPAL İÇİN SEFERBERLİK BAŞLIYOR

Takımın en tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal'ın antrenmanlarda dahi stoper olarak oynatılması ve asıl yeri olan ön liberoyu yadırgamaya başlaması, takımdaki sıkıntılardan biri. Edinilen bilgiye göre Mehmet Topal antrenman maçlarında bile stoper oynatılıyor. Alt yapıdan gelen stoperler ise orta alanda görev alıyor ve onlar da bu durumdan olumsuz etkilenip kendilerini geliştiremiyor. Mehmet Topal'ın yıllardır oynadığı istikrarlı futboluna yeniden kavuşabilmesi için Samandıra'da seferberlik ilan edileceği öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun tekrardan kendi bölgesine dönmesi ve kazanılması gündemde.