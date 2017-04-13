Dursun Özbek ve yönetiminden Igor Tudor'a tam destek

Dursun Özbek ve arkadaşları, Hırvat teknik adamdan yana tavır aldı. Sarı-kırmızılılar, “Eğer gidecek birisi varsa hoca değil futbolculardır. Bu kaçıncı teknik adam? Bundan sonra kim hak ediyorsa, kalmak için çabalıyorsa o takımda kalacak” diye konuştu.

Galatasaray Yönetimi, Igor Tudor konusunda kazan kaldıran ve restleşmeye kadar varan futbolcu taleplerini dikkate almadı, Hırvat teknik adamdan yana karar aldı.

Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Florya’da bir araya gelen Sneijder önderliğindeki futbolcular, “Ya biz ya Tudor” diyerek Dursun Özbek ve arkadaşlarının önüne bir seçim koymuştu. Ancak Başkan Özbek ve ekibi, oyunculara pabuç bırakmayarak Galatasaray’da futbolculara dayalı bir düzen istemediklerini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı başkan ve idarecilerin, “Bu futbolculara hoca dayandıramıyoruz. Bu kaçıncı hoca? Sorun teknik adam değil... Futbolcular, kendi idare edebilecekleri bir teknik direktör istiyorlar. Kendi kafalarına göre izin yapabilecekleri veya antrenmanların ayarlanacağı bir düzen isteniyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Eğer gidecek birisi varsa Tudor değil futbolcular olur. Bundan sonra kim hak ediyorsa, kalmak için çabalıyorsa o takımda kalacak” dedikleri belirlendi.

Sarı-kırmızılıların, bundan sonraki karşılaşmalarda sonuç ne olursa olsun teknik direktör Igor Tudor’un arkasında duracakları ve devam etmesini planladıkları ifade edildi.

Böylece Galatasaray’da gelecek sezonla ilgili fotoğraf da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, Başakşehir maçından sonra ağır tenkitler alan Tudor’un arkasında duracakları, futbolcularla ilgili kararı ise Hırvat çalıştırıcıya bırakacakları belirtildi.

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Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın başında 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hırvat teknik adam 1,43 puan ortalaması tutturdu.