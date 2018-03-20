Yönetimden Muharrem Usta'ya baskı! 'Göreve devam et'

Art arda alınan istikrarsız sonuçlar, kulübün maddi sıkıntısı ve FIFA’dan gelen transfer yasağı sonrasında Başkan Muharrem Usta sürpriz bir şekilde nisan ayı için olağanüstü kongre kararı almıştı. Bu karar Bordo-Mavili camiayı sarsarken, hem taraftarlar hem de oyuncular üst üste alınan iki galibiyet sonrasında tekrardan havaya girdi. Trabzonsporlu yöneticiler ise Usta’yı bu kararından vazgeçirmek için harekete geçti.

‘Senden daha iyisi olmaz’

Malatya galibiyeti sonrasında Usta’ya ciddi bir baskı yapan yöneticilerin, ‘Senden sonra takımın başına geçecek biri, şu anda senden daha iyi işler yapamaz. Kulübün ekonomik yapısını en iyi sen biliyorsun. Trabzonspor’a hakim olduğun için bu krizi ancak sen yönetebilirsin. Bu nedenle aralıka kadar takımın başında sen kal” dediği öğrenildi. Bu baskılardan dolayı kafası karışan Trabzonspor’un patronunun, nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

(Fanatik)