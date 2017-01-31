Yönetimden Poldi'ye son mesaj!

Cim Bom’un 31 yaşındaki golcüsü Lukas Podolski, Japon kulübü Vissel Kobe ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Yıllık 6 milyon Euro civarında bir teklif alan tecrübeli futbolcuyu şu saatten sonra göndermek istemeyen Sarı-Kırmızılı idareciler ise oyuncuyla son bir konuşma daha yaptı.

Podolski’ye net bir şekilde, “Takımda kalmanı istiyoruz” diyen Sarı-Kırmızılı idareciler kapıyı kapatmış gibi görünse de, risk sürüyor. Poldi’nin gün içinde Uzakdoğu’ya transfer olduğunun açıklanma ihtimali mevcut ve yöneticiler bu seçeneği göz önünde bulunduruyor.

Her ihtimale hazır durumda

Yani yönetim, Podolski’nin gidişine de kalışına da kendilerine hazırlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar’ın transfer çalışmaları da işte bu ihtimal üzerinden devam ediyor.

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