Yönetimden Poldi'ye son mesaj!
Galatasaraylı yöneticiler, Vissel Kobe ile temas halinde olan Podolski’yle son bir kez görüşerek, “Takımda kalmanı istiyoruz” dedi. Buna rağmen tecrübeli futbolcudan gün içinde ayrılık haberi gelme ihtimali var.
Cim Bom’un 31 yaşındaki golcüsü Lukas Podolski, Japon kulübü Vissel Kobe ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Yıllık 6 milyon Euro civarında bir teklif alan tecrübeli futbolcuyu şu saatten sonra göndermek istemeyen Sarı-Kırmızılı idareciler ise oyuncuyla son bir konuşma daha yaptı.
Podolski’ye net bir şekilde, “Takımda kalmanı istiyoruz” diyen Sarı-Kırmızılı idareciler kapıyı kapatmış gibi görünse de, risk sürüyor. Poldi’nin gün içinde Uzakdoğu’ya transfer olduğunun açıklanma ihtimali mevcut ve yöneticiler bu seçeneği göz önünde bulunduruyor.
Her ihtimale hazır durumda
Yani yönetim, Podolski’nin gidişine de kalışına da kendilerine hazırlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar’ın transfer çalışmaları da işte bu ihtimal üzerinden devam ediyor.
Fanatik
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