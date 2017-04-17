Yönetimden Tudor'a talimat: De Jong'u oynatma hocam

İçinde bulundukları ekonomik kriz sebebiyle oyuncuların transfer taksitlerini aylardır tam olarak ödeyemeyen, kulüp personelinin maaşını ise 1 ay geriden gelerek yatırabilen G.Saray yönetimi, kontratlara koyulan bonuslar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz ay 25. maçını tamamlayan Bruma’ya ekstradan 300 bin euro bonus vermek zorunda kalan yönetim, Nigel de Jong için koyduğu benzer madde sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden yönetim, Tudor’dan Hollandalı’yı zorunlu kalmadıkça oynatmasını istemiyor. Sezon başında yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalanan De Jong, lig ve kupada 22 maça çıktı.

33 yaşındaki ön libero 3 maçta daha görev alırsa özel madde gereğince 250 bin Euro daha (yaklaşık 1 milyon TL) ek bir bonus ödemesi kazanacak. Böylece yıllık garanti ücreti, primler hariç 2 milyon 750 bin euroya çıkacak.

KAZAN KALDIRILMIŞTI

Nigel de Jong, daha önce parasını zamanında alamadığı için Florya’da isyan bayrağı açıp “Ya ödememi yapın ya da idmana çıkmam” resti çekmişti. Tudor tarafından yedek bırakılan Hollandalı yıldıza 250 bin Euro daha ek ücret ödemek istemeyen yönetim, bu konuda Hırvat hocaya telkinde bulunuyor. Tudor’un da kalan 7 maçta De Jong’a 2’den fazla maçta görev vermemesi bekleniyor.