Fernandao Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıkadı

Son dönemde yükselen formuyla dikkat çeken ve son 6 resmi maçta 8 gol kaydeden Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao; Türkiye Milli Takımı'yla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



ŞU ANDA İYİ BİR İŞ ÇIKARIYORUM

Brezilya basınına bir röportaj veren Fernandao, hazırlık maçları dahil son 8 maçta 12 gol atmasının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun, her şey yolunda gidiyor. Sezon başında sakatlandım. Geri dönmenin zor olacağını biliyordum. Bu nedenle, sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum. Goller atıyorum ve iyi bir iş çıkarıyorum. Şu anda mutluyum. 7 maçta 11 gol attım. Bunu arıyordum, bunun için çalıştım ve şu anda çok mutluyum" dedi.

BU SEZON DAHA FAZLASINI İSTİYORUM

Şu anda Fenerbahçe'deki kariyerinin en iyi dönemini yaşayıp yaşamadığı sorulan Fernandao, "İyi bir andayım ancak Fenerbahçe'deki ilk senemde 25 gol attım. Bu sezon için daha fazlasını istiyorum ve atmak için yeterli zamanım var, önümüzde birçok maç olacak. Çok iyi başladığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar bu şekilde gitmesini umuyorum, böylece iyi bir gol ortalaması yakalarım. Şu anda en çok istediğim şey bu" diye görüş bildirdi.

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