Younes Belhanda: Gomis'i bırakarak büyük hata yaptılar

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Fransa'da bir radyo programına bağlandı ve takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile ilgili konuştu.

Marsilya'nın Gomis'i bırakarak büyük bir hata yaptığını belirten Belhanda, "Marsilya'da liderler, onu 9 numaraları olarak düşünmedi. Geçen sezon 20 gol attı, sorgulanacak bir tarafı yok. Eğer bir hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis'in pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Galatasray'ı çok seviyor. İlk haftalarda goller attı. Şu anda 7 golü var. Taraftarların idolü oldu ve onu burada çok seviyorlar. Bence Marsilya büyük bir hata yaptı" dedi.

"GIROUD EN İYİLERDEN BİRİ"

2012'de Montpellier'de birlikte oynadıkları Olivier Giroud için de konuşan Belhanda, "Bence, Giroud kendi profilindeki forvetler arasında en iyilerden biri. Topu iyi saklıyor, yanındaki oyuncularla nasıl oynanacağını biliyor. Pivot oyunu var ve bu çok az hücumcuda var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 8 maça çıkan Belhanda, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sporx