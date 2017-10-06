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Younes Belhanda: Marsilya, Bafetimbi Gomis'i bırakarak büyük bir hata yaptı

Younes Belhanda, Fransa’daki bir radyo programına yaptığı açıklamada, “Marsilya, Gomis’i bırakarak büyük bir hata yaptı. Eğer bir hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis’in bir pişmanlığı yoktur” dedi.

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Cim Bom’un 10 numaralı yıldızı Younes Belhanda, geçen sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçiren takım arkadaşı Bafetimbi Gomis hakkında konuştu. Fransa’da yayın yapan bir radyoya telefonla bağlanan 27 yaşındaki futbolcu, “Marsilya yöneticileri onu 9 numara olarak düşünmedi. Geçen sezon 20 gol attı, sorgulanacak bir tarafı yok. Eğer bir hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis’in pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ı çok seviyor. İlk haftalarda goller attı. Şu anda 7 golü var. Taraftarın idolü oldu ve onu burada çok seviyorlar. Bence Marsilya büyük bir hata yaptı” dedi.

‘Uyum süreci tamamlanınca...’

Galatasaray’a transfer olduğunda Wesley Sneijder’le kıyaslanan Belhanda ise taraftara yavaş yavaş kendisini sevdiriyor. Özellikle takım savunmasına yaptığı katkıyla dikkat çeken Faslı futbolcu, takımdaki uyum süreci tamamlandığında daha fazla skor üreteceğini de dile getiriyor.

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