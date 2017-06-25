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Younes Belhanda Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak

Younes Belhanda'nın, Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Younes Belhanda, İstanbul'a bayramdan sonra gelecek. 

Ntvspor'da yer alan habere göre Faslı futbolcu, Galatasaray yönetimiyle görüşüp bayramı ailesiyle birlikte geçirmek istediğini söyledi.

Sarı kırmızılıların 4 yıllık sözleşme imzaladığı Belhanda, bayramın ardından İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza törenine katılacak. 

Galatasaray, Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı kırmızılı ekip, Belhanda'ya ise yıllık 3 milyon Euro ücret verecek.

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