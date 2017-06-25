Younes Belhanda Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak
Younes Belhanda'nın, Ramazan Bayramı'ndan sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Younes Belhanda, İstanbul'a bayramdan sonra gelecek.
Ntvspor'da yer alan habere göre Faslı futbolcu, Galatasaray yönetimiyle görüşüp bayramı ailesiyle birlikte geçirmek istediğini söyledi.
Sarı kırmızılıların 4 yıllık sözleşme imzaladığı Belhanda, bayramın ardından İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza törenine katılacak.
Galatasaray, Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı kırmızılı ekip, Belhanda'ya ise yıllık 3 milyon Euro ücret verecek.
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